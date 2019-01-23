انفجاران جنوب صنعاء

نقل مراسل الحرة عن مصادر محلية يمنية قولها إن انفجارين وقعا قبيل ظهر الأربعاء جنوب العاصمة صنعاء.



وقالت المصادر إن الانفجارين تزامنا مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في أجواء صنعاء.

وكان سكان محليون قد أكدوا للحرة أن الانفجارين وقعا في موقعين عسكريين بمنطقة قاع القيضي التابعة لمديرية سنحان جنوب العاصمة وأنهما نتجا عن غارة جوية.

وأوضح المراسل أن التحالف قال إنه استهدف مصانع للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، لكن المصادر المحلية قالت إن القصف استهدف "مناطق عسكرية ولم يصب مخازن أسلحة أو صواريخ".