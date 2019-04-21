قتلى في انفجارات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

وقعت ستة انفجارات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في عاصمة سريلانكا ومحيطها، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

وأوضحت الشرطة أن الانفجارات وقعت في عدة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين خارج العاصمة.

وأكد مدير مستشفى كولومبو الوطني مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 280 شخصا في الانفجارات.

تحديث

أصيب ما لا يقل عن ثمانين شخصا بجروح الأحد في انفجارين وقعا في كنيستين بسريلانكا خلال قداس عيد الفصح، على ما أفاد مسؤول في أحد مستشفيات العاصمة كولومبو.

وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

ونقلت وكالة رويترز أن عددا من الانفجارات وقع في العاصمة كولومبو وفي مناطق أخرى من سريلانكا.

ونشر ناشطون مقطع فيديو من داخل إحدى الكنائس بعد الانفجار:

ووقع انفجاران آخران في فندقين بالعاصمة كولومبو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 شخصا لقوا مصرعهم في الانفجارات بينما أصيب أكثر من 160 آخرين.