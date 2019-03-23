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انفجاران يهزان في عاصمة هلمند

عناصر أمن في موقع تفجير سابق في عاصمة هلمند

قال مسؤولون أمنيون أفغان إن انفجارين وقعا خلال احتفالات عامة في مدينة لشكركاه في جنوب البلاد السبت ما أسفر عن إصابة حاكم إقليم هلمند.

ووقع الانفجاران خلال احتفالات بعيد النوروز الذي يطلق عليه أيضا عيد المزارعين، في لشكركاه عاصمة هلمند.

وذكرت وكالة رويترز أن حاكم هلمند محمد ياسين خان أصيب جراء الانفجارين قبل نقله بعيدا عن مكان الاحتفالات.

وأضاف أن مسعفين وصلوا لعلاج 15 مصابا على الأقل. ولم يتضح سبب الانفجارين لكن يبدو أنهما نجما عن عبوات ناسفة. ولم يتبين إن كان هناك قتلى.

وهلمند واحد من الأقاليم الأفغانية التي يسيطر عليها مسلحون ويتمتعون بنفوذ عليها.

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