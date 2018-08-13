انفجار إدلب الغامض.. ارتفاع الحصيلة إلى 69 قتيلا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن حصيلة قتلى انفجار مستودع أسلحة في بلدة سرمدا في محافظة إدلب الأحد ارتفع إلى 69 شخصا. وأضاف المرصد أن الحصيلة تشمل 52 مدنيا و17 عضوا في جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة). وتتواصل عمليات رفع الأنقاض في سرمدا بحثا عن عشرات المفقودين جراء الانفجار الغامض.

جنوبا، أعلن المرصد أن قوات النظام سيطرت على محافظة السويداء بشكل كامل بعد استكمال سيطرته على البادية الشرقية والشمالية الشرقية. وأضاف أن قوات النظام لاحقت عناصر داعش في عمق البادية.

من جانب آخر، تعرضت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سورية لهجمات بطائرات مسيرة لليوم الرابع على التوالي. وقال المرصد إن سلسلة انفجارات هزت منطقة جبلة في ريف اللاذقية حين تصدت الدفاعات الجوية الروسية للطائرات المسيرة. وبحسب المرصد، فإن الهدوء يخيم على القاعدة بريف محافظة اللاذقية الساحلية التي تعرضت لحوالي 20 هجوما مماثلا الشهر الماضي.

أردوغان: مزيد من المناطق الآمنة

في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أكملت الاستعدادات لإقامة مزيد من المناطق الآمنة في سورية ما سيسمح بعودة اللاجئين الذين فروا من الحرب.

وقال إن جهودا دبلوماسية وعسكرية تبذل في محافظة إدلب لتجنب كارثة شهدتها مناطق أخرى من سورية في إشارة إلى الأعمال العسكرية للقوات النظامية في محافظة إدلب، حيث تعمل الفصائل المدعومة من تركيا على تشكيل قوة عسكرية مشتركة أطلقت عليها اسم الجيش الوطني.