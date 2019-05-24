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انفجار بمسجد في باكستان

جنود باكستانيون في موقع هجوم سابق

أفاد مسؤول في الشرطة الباكستانية بأن انفجارا وقع في مسجد في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الجمعة وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وقال نائب مفتش الشرطة عبد الرزاق شيما في كويتا إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في المسجد الواقع في حي باشتون آباد.

ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وخلف العنف الطائفي، الذي يستهدف في الغالب الأقلية الشيعية في باكستان، مئات القتلى في بلوشستان في السنوات الأخيرة. ومنطقة باشتون أباد في كويتا هي منطقة ذات أغلبية سنية.

وتنشط في بلوشستان جماعات مسلحة تابعة للطائفتين، كما تعاني من تمرد الجماعات الانفصالية التي تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي أو الاستقلال للإقليم.

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