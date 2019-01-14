انفجار سيارة مفخخة في كابول

انفجرت سيارة مفخخة قرب مجمع يقطنه أجانب في شرق كابول الاثنين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا بجروح، بحسب ما أعلن مسؤولون، في اعتداء جديد يضرب العاصمة الأفغانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن الانفجار استهدف مجمع "غرين فيليدج" الذي يسكنه بعض الموظفين الأجانب.

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار على تويتر أن "أكثر من 40 شخصا أصيبوا".

وحتى وقت قريب كان عدد من موظفي الأمم المتحدة يعيشون ويعملون في المجمع، إلا أن دانيش قال إن المنطقة خالية بشكل شبه تام الآن وأن "عددا من الحراس فقط" يعيشون فيه حاليا.

وأضاف أن "أضرارا جسيمة لحقت بمبان سكنية مجاورة".

وأشار إلى أن "وحدات الشرطة الخاصة نشرت في الموقع للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين".

ويأتي الهجوم الأخير فيما يزور مبعوث السلام الدولي زلماي خليل زاد المنطقة لعقد اجتماعات تهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان.