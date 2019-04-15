انفجار سيارة مفخخة في بنغازي

انفجرت سيارة مفخخة تحت جسر بمنطقة سيدي خليفة شرق بنغازي الاثنين بالتزامن مع مرور موكب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا عادل مرفوعة.

وقال الناطق الرسمي باسم "الهندسة العسكرية" علي العوامي لراديو سوا إن الانفجار أدى إلى إصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وشخصين آخرين كانا يرافقانه.

وتشهد ليبيا حاليا نزاعا مسلحا بين قوات ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن 121 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 561 آخرين منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس.