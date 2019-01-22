انفجار سيارة ملغومة في اللاذقية

أفادت وسائل إعلام سورية الثلاثاء بأن سيارة ملغومة انفجرت في حي ساحة الحمام بمدينة اللاذقية ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن شخصا قتل فيما أصيب 14 آخرون جراء الانفجار.

وأظهرت صور لقناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أشخاصا في موقع الانفجار بينما يتصاعد الدخان من حطام السيارة المحترق على الأرض.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عبوة ناسفة وضعت في السيارة أو قربها"، لافتا إلى أن "المتوفى ليس انتحاريا".

وشهدت الساحة ذاتها في المدينة في أيلول/سبتمبر 2015 انفجار سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 شخصا بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالسيارات والمنازل.

وبقيت محافظة اللاذقية الساحلية معقل الطائفة العلوية التي تتحدر منها عائلة الرئيس بشار الأسد، بمنأى نسبيا عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011.