انفجاران يضربان العاصمة التونسية.. وسقوط ضحايا

شهدت العاصمة التونسية الخميس تفجيرين انتحاريين أسفرا عن سقوط ضحايا.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه في الساعة 10:50 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية في شارع شارل ديغول، وذكرت وسائل إعلام أن الهجوم وقع قرب السفارة الفرنسية.

وقالت الوزارة إن التفجير أسفر عن إصابة رجل أمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام أن التفجير الثاني استهدف مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، ووقع في مأوى السيارات الخلفي في منطقة القرجاني بالعاصمة.

وهذا فيديو تداوله مستخدمو تويتر لما قالوا إنه موقع الانفجار.