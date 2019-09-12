انفجار في مستودع للجيش التركي بقبرص الشمالية

قالت وزارة الدفاع التركية الخميس إنه تمت السيطرة على حرائق ناجمة عن انفجار وقع في مستودع ذخيرة في الشطر الشمالي من قبرص الذي تسيطر عليه تركيا.



وأضافت الوزارة في بيان أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة تابع لقيادة الجيش التركي قرب بلدة كيرينيا الساحلية في الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (10:30 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش)، من دون وقوع إصابات كبيرة.



كانت تقارير سابقة أشارت إلى أن حريقا شب في المنطقة وقد يكون تسبب في الانفجار. وأفادت الوزارة التركية أن محققين بدأوا العمل لمعرفة السبب



وقال كودريت أوزيرساي، وزير خارجية الدولة القبرصية التركية الانفصالية على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن بعض الأشخاص أصيبوا نتيجة تهشم زجاج نوافذهم، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الواقعة على بعدة ستة كيلومترات شرقي كيرينيا.



وذكرت وسائل إعلام قبرصية تركية أن بعض السياح المقيمين في فندق "أكابولكو" القريب تلقوا العلاج من إصابات طفيفة.



وقال علي بيلي، وزير الصحة القبرصي التركي إن شخصين فقط أصيبا بجروح طفيفة، وتلقيا العلاج على يد مسعفين.



وطالب وزير النقل تولجا أتاكان المواطنين بتوخي الحذر لأن الانفجار نشر ذخائر غير منفجرة في منطقة كبيرة.