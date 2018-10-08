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انفجار في مصفاة نفط بكندا

حريق في مصفاة نفط في كندا

هز انفجار كبير تلاه اندلاع حريق داخل إحدى أهم المصافي النفطية في كندا الاثنين، لكنه لم يتسبب سوى في اصابات طفيفة.

وأظهرت صور وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، كتلة كبيرة من الدخان فوق المصفاة التابعة لشركة إيرفينغ أويل مع ألسنة نار بين الفينة والأخرى.

لكن مشاهد التلفزيون أظهرت زوال أعمدة الدخان بعيد الظهر، وبدا أن الحريق تمت السيطرة عليه، ولم يقدم أحد أية توضيحات عن سبب الانفجار.

وذكرت الشركة الكندية في تغريدة بعيد الظهر "يجري علاج عدد من العمال المتعاقدين من إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم".

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمصفاة التي تعد الأهم في كندا، وتنتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

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