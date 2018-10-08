انفجار في مصفاة نفط بكندا

هز انفجار كبير تلاه اندلاع حريق داخل إحدى أهم المصافي النفطية في كندا الاثنين، لكنه لم يتسبب سوى في اصابات طفيفة.

وأظهرت صور وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، كتلة كبيرة من الدخان فوق المصفاة التابعة لشركة إيرفينغ أويل مع ألسنة نار بين الفينة والأخرى.

Smoke and fire can be seen coming from an Irving oil refinery in Saint John, New Brunswick, Canada. The company said on Twitter that a “major incident” had occurred. [08 October] #Fivosi pic.twitter.com/MSDHftJIHN — Fivosi (@FivosiGlobal) October 8, 2018

لكن مشاهد التلفزيون أظهرت زوال أعمدة الدخان بعيد الظهر، وبدا أن الحريق تمت السيطرة عليه، ولم يقدم أحد أية توضيحات عن سبب الانفجار.

وذكرت الشركة الكندية في تغريدة بعيد الظهر "يجري علاج عدد من العمال المتعاقدين من إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم".

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمصفاة التي تعد الأهم في كندا، وتنتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا.