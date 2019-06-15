انفجار في منطقة عسكرية قرب دمشق

تردد دوي انفجار السبت في أنحاء عدة من دمشق، قال الإعلام الرسمي السوري إنه وقع في "منطقة عسكرية" عند الأطراف الغربية للعاصمة، من دون أن يحدد أسبابه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "الصوت الذي سمع صداه في دمشق ناتج عن انفجار في منطقة عسكرية في مشروع دمر"، في إشارة إلى منطقة سكنية حديثة البناء تقع على تلة في غرب دمشق.

وأضافت الوكالة أن انفجارا وقع في "أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه".

ونشرت حسابات سورية على فيسبوك وتويتر صورا قالت إنها للدخان المتصاعد من منطقة الانفجار.