انفجار قوي يهز وسط كابول وسماع تبادل إطلاق نار

دوى انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، أدى إلى سقوط زجاج النوافذ على بعد كيلو مترات من موقع الانفجار، كما سمع تبادل لإطلاق النار، بحسب شهود عيان.

وشوهدت سحابة من الدخان الأبيض تتصاعد في سماء المنطقة التي ضربها انتحاريون بشكل متكرر.

ويأتي الانفجار الذي ضرب منطقة قريبة من موقع سفارات أجنبية، غداة تقديم المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الذي يقود جهود التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما مسودة الاتفاق لحكومة كابول.

وبموجب الاتفاق، ستسحب الولايات المتحدة قواتها من خمس قواعد في هذا البلد خلال أربعة أشهر إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك قتلى ومصابون جراء الانفجار.