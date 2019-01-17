انفجار هائل بجامعة ليون الفرنيسة

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة إثر انفجار هائل أدى إلى حريق كبير في أحد مباني جامعة ليون الفرنسية الخميس.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى الذي شهد الانفجار يقع في فرع لادوا (La Doua) في فيلوربان شمال مركز مدينة ليون، وقالت إنه مكتبة للعلوم.

وتم إخلاء المكان فيما انتشرت فرق الإطفاء فيه.

ونقلت وكالة روريتز عن مصادر في الشرطة قولها إن أعمالا كانت تجري في سطح المبنى وأن قنينة غاز انفجرت وأدت إلى الحريق.

وصرح مصدر في الجامعة لوكالة أسوشييتد برس بأن أعمال بناء في المبنى أدت الانفجار الذي وصفته بـ"العرضي".

ويأتي الحادث بعد أيام على انفجار ضخم سببه تسرب للغاز في مخبز بباريس أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.