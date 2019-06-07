انفجار مجهول يضرب بنايتين في السويد

أعلنت الشرطة السويدية أن انفجارا وقع في مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة لينكوبنغ جنوبي البلاد.



ولم يعرف سبب الانفجار على الفور ولم يتضح إن أسفر عن ضحايا.



وهشم الانفجار نوافذ ودمر شرفات في المبنيين وسط لينكوبنغ الواقعة على بعد حوالي 175 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم.



ويتألف أحد المبنيين من خمسة طوابق، في حين يضم الآخر أربعة طوابق.



وذكرت الشرطة أن فرقة متفجرات نشرت في المنطقة بعد الانفجار الذي وقع بعد الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش.