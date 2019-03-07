انفجار يستهدف حفلا في العاصمة الأفغانية

وقع انفجار بالقرب من تجمع سياسي كبير في غرب العاصمة الأفغانية كابول الخميس ما تسبب بتوقف الحفل الذي كان ينقل مباشرة على الهواء وهرب المشاركين فيه بسرعة، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة وسياسيون، فيما لم يعرف بعد عدد الضحايا.

وبحسب لقطات بثها التلفزيون مباشرة لدى وقوع الانفجار، قال المتحدث باسم البرلمان محمد يونس قانوني "حافظوا على هدوئكم، مكان الانفجار بعيد من هنا".

لكن بعد دقائق، سمع دوي انفجار آخر ما دفع المشاركين إلى الفرار. وقطع البث المباشر بعد ذلك بقليل.

ووقع الانفجار خلال إحياء الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة قائد شيعي من الهزارة هو عبد العلي مازاري، شارك به سياسيون بارزون في البلاد، من بينهم رئيس الحكومة عبد الله عبد الله والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.

ولم تتبن أي جهة الانفجار بعد، ويأتي فيما تعقد في قطر منذ عدة أيام مفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى سلام في أفغانستان.

وآخر اعتداء ضخم وقع في كابول في كانون الثاني/يناير استهدف مجمعا محصنا في العاصمة تبنته طالبان.

