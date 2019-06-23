كولورادو.. ثلوج في الصيف

في أول أيام الصيف، الثلوج تتساقط بكثافة في ولاية كولورادو غربي الولايات المتحدة. وارتفاع الثلوج بلغ نحو قدمين في بعض المناطق.

بدأ تساقط الثلوج الجمعة في المناطق الجبلية إلى الغرب من دنفر، ثم انتقل إلى مدينة Steamboat Springs حيث بلغ ارتفاع الثلوج نحو 20 بوصة.

​وحسب خبراء الطقس، فإن السبب في تساقط الثلوج صيفا يرجع جزئيا إلى أن الجو أصبح أكثر دفئا ورطوبة عن ذي قبل.

أما سكان كولورادو فقد وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي نافذة للتفاعل مع ثلوج الصيف.

آدم مارتينز أعرب عن سعادته الغامرة بهذه الأجواء. وقال في تغريدة "ستيمبوت تستقبل اليوم الأول من الصيف بالثلوج والأمطار، شكرا"

وقال آخر "إن هذا لا يحدث إلا في كولورادو".

​ومن المتوقع أن تستمر الموجة الثلجية حتى نهاية الأحد، والتي لم تقتصر على ولاية كولورادو، بل شملت أيضا أجزاء من ولاية مونتانا.

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وعلى العكس من كولورادو، فإن فلوريدا تشهد أجواء حارة حيث وصلت درجات الحرارة إلى 108 درجات فيهرنهايت (٤٢ مئوية) في بعض المناطق.