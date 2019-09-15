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أميركا

نيوجرسي.. إصابة 21 شخصا بانهيار شرفات مبنى

طواقم دائرة الإطفاء تسعف المصابين بسبب انهيار شرفات المبنى

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أعلنت السلطات في ولاية نيوجرسي إصابة 22 شخصا على الأقل السبت نتيجة لانهيار مبنى في منطقة وايلد وود في مدينة جيرسي شور.

وتزامن انهيار شرفات مبنى مكون من ثلاثة طوابق مع انعقاد المؤتمر السنوي لدائرة الإطفاء حيث هرعت الطواقم المختلفة من أجل مساعدة المحتجزين داخل المبنى والذين علقوا تحت الأنقاض، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

طواقم الإنقاذ في مكان إنهيار شرفات المبنى في مدينة وايلد وود
طواقم الإنقاذ في مكان إنهيار شرفات المبنى في مدينة وايلد وود

وقالت سوزان ستايغر، متحدثة باسم المستشفى في المنطقة إن نحو 21 شخصا نقلوا إليها بينهم ثلاث أطفال، فيما نقل شخص أخر للعلاج في منشأة طبية أخرى.

وأشارت إلى أنه نحو 11 مصابا بينهم الأطفال خرجوا بعد تلقي الإسعافات وتقديم العلاج المناسب لهم.

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