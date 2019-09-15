نيوجرسي.. إصابة 21 شخصا بانهيار شرفات مبنى

أعلنت السلطات في ولاية نيوجرسي إصابة 22 شخصا على الأقل السبت نتيجة لانهيار مبنى في منطقة وايلد وود في مدينة جيرسي شور.

وتزامن انهيار شرفات مبنى مكون من ثلاثة طوابق مع انعقاد المؤتمر السنوي لدائرة الإطفاء حيث هرعت الطواقم المختلفة من أجل مساعدة المحتجزين داخل المبنى والذين علقوا تحت الأنقاض، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت سوزان ستايغر، متحدثة باسم المستشفى في المنطقة إن نحو 21 شخصا نقلوا إليها بينهم ثلاث أطفال، فيما نقل شخص أخر للعلاج في منشأة طبية أخرى.

وأشارت إلى أنه نحو 11 مصابا بينهم الأطفال خرجوا بعد تلقي الإسعافات وتقديم العلاج المناسب لهم.