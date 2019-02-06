ضحيايا في انهيار مبنى سكني بإسطنبول

توفي شخصان على الأقل وأصيب آخرون في انهيار مبنى في مدينة إسطنبول، الأربعاء.

وتداولت وسائل إعلام تركية فيديو لكاميرا مراقبة، يوثق لحظة انهيار المبنى المؤلف من سبعة طوابق.

وأكدت السلطات التركية انتشال ستة أشخاص علقوا بين أنقاض المبنى المدمر، وهم يتلقون العلاج في المستشفى حاليا.

وأظهرت الصور المتداولة للمبنى المنهار في الجانب الشرقي من المدينة نشاطا مكثفا لفرق الإنقاذ والإسعاف خلال بحثها عن مصابين آخرين وجثث ربما لم تكتشف بعد بين الركام.

وكان المبنى يضم 14 شقة، فيها قرابة 30 شخصا لحظة الانهيار. وتعتقد السلطات بوجود 15 شخصا، منهم تحت الأنقاض.

وتداولت بعض المواقع معلومات حول الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى، التي يقال إنها شيدت بشكل غير قانوني. كما قيل إن بعض المباني المجاورة أخليت لضمان سلامة ساكنيها.