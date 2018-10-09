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أخبار الخليج

انهيار مبنى سكني في المنامة

صورة على وسائل التواصل الاجتماعي للمبنى

أدى انهيار مبنى سكني في المنامة الثلاثاء إلى جرح ما لا يقل عن 20 شخصا، حسبما قالت وزارة الداخلية البحرينية.

وذكر بيان نشر على حساب الوزارة في تويتر أن "الحادث وقع في حي السلمانية في المنامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى" دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتتراوح الإصابات بين المتوسطة والبليغة، حسب وزارة الداخلية.

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر الدفاع المدني البحريني في موقع انهيار المبنى:

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