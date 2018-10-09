أدى انهيار مبنى سكني في المنامة الثلاثاء إلى جرح ما لا يقل عن 20 شخصا، حسبما قالت وزارة الداخلية البحرينية.

وذكر بيان نشر على حساب الوزارة في تويتر أن "الحادث وقع في حي السلمانية في المنامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى" دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتتراوح الإصابات بين المتوسطة والبليغة، حسب وزارة الداخلية.

ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة اسعاف ، تباشر اجراءاتها لانقاذ المصابين اثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية والمعلومات تؤكد نقل 20 مصابا للمستشفى تراوحت اصاباتهم بين متوسطة وبليغة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) October 9, 2018

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر الدفاع المدني البحريني في موقع انهيار المبنى: