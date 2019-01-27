انهيار منازل بانفجار في لاهاي

أفادت وسائل إعلام محلية في هولندا الأحد بوقوع انفجار في مدينة لاهاي أدى إلى انهيار واجهة أحد المباني.

وقالت قناة أر تي إل نيوز إن الانفجار الذي لم يحدد سببه حتى الآن تسبب في انهيار عدد من المنازل، وإن عددا من الأشخاص ربما علقوا تحت الأنقاض.

وتوجهت عناصر الطوارئ إلى موقع الانفجار، حسبما ذكر موقع إخباري محلي.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر دمارا في واجهات أحد المباني في لاهاي عقب وقوع الانفجار:

وقال قسم الإطفاء في منطقة "Haaglanden" التي تتبع لها مدينة لاهاي في تغريدة إنه تم استخراج شخصين من تحت الأنقاض وإن آخرين ما زالوا عالقين.

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