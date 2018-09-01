أوباما وبوش يشاركان في تأبين السناتور جون ماكين

امتدح الرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجورج بوش، السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، وذلك خلال حفل تأبين أقيم السبت في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، غاب عنه الرئيس دونالد ترامب.

وقال أوباما خلال المراسم إنه وبوش كانا من القلة المحظوظة التي تنافست ضد ماكين في أعلى مستويات السياسة، لكنه جعلهما رئيسين أفضل، مثلما جعل مجلس الشيوخ وأميركا أفضل، وأضاف أن "الكثير من سياستنا وخطبنا وحياتنا العامة يمكن أن تبدو صغيرة تتاجر في الأحاديث المنمقة والإهانات والخلافات الزائفة، والغضب المصطنع... لكن جون دعانا أن نكون أكبر من ذلك. لقد دعانا أن نكون أفضل من ذلك".

أما الرئيس بوش فقد وصف ماكين بأنه رمز، وأضاف "لقد أحب الحرية بشغف رجل عرف معنى غيابها. كان يحترم الكرامة المتأصلة في كل حياة. كرامة لا تتوقف عند الحدود ولا يمكن أن يمحوها الدكتاتوريون. ربما قبل كل شيء، كان جون يكره إساءة استخدام السلطة. لم يكن بإمكانه أن يطيع المتعصبين والطغاة".

وقد وصل جثمان ماكين إلى كاتدرائية واشنطن بعد أن سجي في مبنى الكونغرس لساعات لإتاحة الفرصة لآلاف الأميركيين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وتوقف الموكب في النصب التذكاري لحرب فيتنام، حيث وضعت عقيلته سيندي ماكين إكليلا من الزهور تكريما لمن قضوا في تلك الحرب ولزوجها المحارب السابق بفيتنام.

وحضر حفل التأبين كبار أعضاء إدارة الرئيس ترامب، بمن فيهم ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الدفاع جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وسيوارى جثمان مكين الثرى يوم الأحد في مقبرة أكاديمية البحرية الأميركية في مدينة أنابوليس بولاية ميريلاند.