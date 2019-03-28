ايمي في قبضة الجمارك الأردنية!

شكلت السلطات الأردنية لجنة تحقيق بعد أن فُرضت رسوم جمركية بحوالي 190 دولارا على جائزة ايمي فاز بها إعلامي أردني.

وأثار منشور للإعلامي أمجد تادرس الذي يعمل في شبكة "سي بي أس" الأميركية الجدل على شبكات التواصل بعد أن نشر خبرا يفيد بأنه دفع رسوما جمركية ليتسلم جائزته التي وصلت في طرد بريدي.

وقالت الجمارك على صفحتها على فيسبوك إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والوقوف على تفاصيله، مشيرة إلى أنه يتعلق بطرد يحتوي على درع نحاسي وزنه 7 كيلوغرامات وقامت شركة تخليص بالإجراءات الجمركية.

وفاز تادرس بجائزة ايمي العالمية في نسختها الـ 39 عن فئة البرامج الإخبارية والوثائقية عن تقرير بعنوان "جراح الحرب".

وأثار الموضوع الجدل بين الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال مروان جمعة إن تادرس قصة نجاح أردنية متندرا بطريقة التعامل مع الجائزة على أنها أشبه بمخدرات تمت مصادرتها.

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