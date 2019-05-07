بأربعة أهداف.. ليفربول يفاجئ برشلونة

قلب ليفربول الإنكليزي تخلفه بثلاثية ذهابا أمام برشلونة الإسباني وصعقه برباعية نظيفة إيابا على ملعب أنفيلد الثلاثاء ليبلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.

ونجح ليفربول في إنجاز المهمة بثنائية لكل من البلجيكي ديفوك أوريجي (7 و79) والهولندي جورجينيو فاينالدوم (54 و56).

وسيلتقي ليفربول في النهائي المقرر في الأول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مع الفائز من المواجهة الأخرى الأربعاء بين أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنكليزي (1-صفر ذهابا).

وكان برشلونة ضحية ريمونتادا أيضا الموسم الماضي عندما تقدم على روما 4-1 على ملعبه ذهابا قبل أن يخسر صفر-3 إيابا في ربع النهائي.