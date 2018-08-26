بابا الفاتيكان يطلب الصفح من ضحايا انتهاكات بإيرلندا

التقى البابا فرانسيس في إيرلندا ضحايا انتهاكات جنسية تورط بها رجال دين، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون ومؤسسات كاثوليكية.

وطلب البابا "المغفرة من الرب" عن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة كاثوليك في إيرلندا.

وقضى فرانسيس 90 دقيقة السبت وهو يتحدث مع ثمان من ضحايا الاعتداءات، بينهم اثنان أجبرا على التخلي عن تبني أطفال حديثي ولادة لأن أمهاتهم لم تكن متزوجات.

وهم جزء من آلاف الإيرلنديين المتبنين الذين أجبرت أمهاتهم غير المتزوجات على العيش في إصلاحيات.

وقالت إحدى الضحايا، تدعى كلوداغ مالون، إن البابا "صدم" مما قالوه له "ولكنه استمع إلى كل واحد منا باحترام وتعاطف".

وطلب الناجون من فرانسيس إعلام جميع الأمهات بأنهن لسن مخطئات والمساعدة في العثور على أطفالهن.