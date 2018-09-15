بابا الفاتيكان يوجه رسالة للمافيا!

دعا البابا فرانسيس السبت أعضاء المافيا الإيطالية إلى إنهاء حياة الجريمة والعنف، وذلك في موعظة ألقاها بجزيرة صقلية، خلال إحياء ذكرى قس قتل على يد هذه المنظمة الإجرامية.

وقال بابا الفاتيكان خلال زيارته باليرمو، عاصمة الجزيرة، إنه لا يمكن لأعضاء المنظمة أن يؤمنوا بالله وهم أعضاء فيها.

جدير بالذكر أن العديد من أعضاء المافيا يذهبون إلى الكنائس بشكل معلن.

وأضاف بابا الفاتيكان في موعظته: "عضو المافيا لا يعيش كمسيحي لأنه يجدف على اسم الله"، وقال إن الجزيرة بحاجة إلى "رجال ونساء حب، وليس رجال ونساء شرف"، في إشارة إلى المصطلح الذي يستخدمه أعضاء المافيا لوصف أنفسهم.

وقال لهم: "تغيروا، إخواني وأخواتي! توقفوا عن التفكير في أنفسكم وأموالكم... تحولوا إلى الإله الحقيقي، يسوع المسيح".

وحذرهم من أنهم إذا لم يتغيروا، سوف "تضيع حياتهم" وسيكون ذلك "أكبر هزيمة" لهم.

وكانت عصابات المافيا قتلت القس بينو بوغليزي عام 1993 بسبب اعتراضه على سيطرتها على أحد أحيائها، وقد لقي مصرعه في فترة عصيبة، إذ كانت المافيا تكثف من هجماتها على الدولة وأي شخص يتحدى وجودها.