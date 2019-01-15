بابل يلتحق بفولهام 

عاد المهاجم الدولي الهولندي راين بابل إلى الدوري الإنكليزي من بوابة فولهام الذي تعاقد معه من بشكتاش التركي حتى نهاية الموسم، على أمل تجنيب النادي اللندني الهبوط الى الدرجة الأولى مجددا.

وترك الهولندي البالغ 32 عاما الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2011 بعد أن دافع عن ألوان ليفربول في 146 مباراة خلال ثلاثة أعوام ونصف بقميص "الحمر"، من أجل الانتقال الى هوفنهايم الألماني ثم اياكس أمستردام الهولندي وقاسم باشا التركي والعين الإماراتي وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، قبل أن يحل عام 2017 في بشكتاش.

ونقل موقع فولهام عن بابل قوله "انطباعاتي الأولى جيدة وأنا متحمس جدا. أؤمن دون شك بأن فولهام سيبقى (في الدوري الممتاز). إنه أحد الأسباب التي دفعتني للتواجد هنا، لكي أحاول المساعدة في تحقيق ذلك. أنا مستعد للبدء، متحمس ومتلهف".

ويقبع الفريق اللندني الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد أن فاز في ثلاث فقط من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن، وذلك رغم إنفاقه قرابة 130 مليون يورو الصيف المنصرم من أجل تعزيز صفوفه بعد العودة الى الدوري الممتاز.

المصدر: أ ف ب