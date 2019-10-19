دبكة و"مشاوي" و"بيبي شارك".. طرائف تميز حراك لبنان

بينما كانت هذه الأم وطفلها عالقين في أحد شوارع بيروت بسبب الاحتجاجات، فوجئا بالمتظاهرين من حولهم يرددون أغنية "بيبي شارك" المشهورة بين الأطفال.

ويبدو أن انتشار الفيديو السابق، نقل عدوى "بيبي شارك" إلى مناطق أخرى. ففي هذا الفيديو يظهر حشد كبير من المتظاهرين وهم يغنون الأغنية ذاتها

لم تكن هذه اللقطة الطريفة استثناء في الحراك اللبناني، فخلال الأيام السابقة نشر المغردون من مختلف المناطق اللبنانية لقطات قد لا ترى لها مثيلا في أي حراك آخر بالمنطقة.

ويشهد لبنان حراكا شعبيا لافتا ويشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات التي اندلعت منذ مساء الخميس ملوحين بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة، وامتلأت شوارع المدن اللبنانية بمحتجين من مختلف الأطياف السياسية.

واشتعلت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

في طرابلس، لم تكن هتافات المتظاهرين وحدها تصدح في أنحاء المدينة، فقد انضم إليهم DJ (منسق أغاني) كما يظهر في هذا الفيديو

كما انتشرت لقطات لرقصات الدبكة في مناطق مختلفة بلبنان، بل قام متظاهرون بالرقص بين النيران المشتعلة على الطرق

وعلى الطريق المؤدي إلى بلدة بكفيا بمحافظة جبل لبنان، وبينما يغلق المتظاهرون الطريق، أدى بعضهم رقصة دبكة

وهذه لقطات من مناطق أخرى

أما في منطقة كسروان فكان المشهد مختلفا قليلا، فإضافة إلى مشهد الدبكة، كان الشواء اللبناني الشهير حاضرا