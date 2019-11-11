Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أميركا

فيديو باتمان.. شرطي يفاجئ الأطفال المرضى في أوهايو

عنصر من شرطة توليدو في ولاية أوهايو الأميركية في زي باتمان يفاجئ الأطفال المرضى في مستشفى في المدينة

عرض التعليقات

فاجأ عنصر شرطة أميركي يرتدي زي البطل الخارق باتمان أطفالا في مستشفى في مدينة توليدو الواقعة في ولاية أوهايو الأميركية.

وانتقل عناصر من الشرطة لقضاء يوم مع الأطفال في المستشفى، وهو تقليد يلتزمون به للعام السادس على التوالي حسبما ذكر حساب الشرطة في مدينة توليدو.

واستقبل الأطفال البطل الخارق الذي أتى متسلقا من السطح عبر النافذة الزجاجية وهو ممسوك بحبل، حيث صرخوا بفرح عندما رأوا المشهد.

وفي 30 أكتوبر الماضي كان عناصر الشرطة في المدينة يقضون يوما مع الأطفال احتفالا بالهالوين حيث ارتدوا ملابس الأبطال الخارقين كالرجل العنكبوت.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG