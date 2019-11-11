فيديو باتمان.. شرطي يفاجئ الأطفال المرضى في أوهايو

فاجأ عنصر شرطة أميركي يرتدي زي البطل الخارق باتمان أطفالا في مستشفى في مدينة توليدو الواقعة في ولاية أوهايو الأميركية.

وانتقل عناصر من الشرطة لقضاء يوم مع الأطفال في المستشفى، وهو تقليد يلتزمون به للعام السادس على التوالي حسبما ذكر حساب الشرطة في مدينة توليدو.

واستقبل الأطفال البطل الخارق الذي أتى متسلقا من السطح عبر النافذة الزجاجية وهو ممسوك بحبل، حيث صرخوا بفرح عندما رأوا المشهد.

وفي 30 أكتوبر الماضي كان عناصر الشرطة في المدينة يقضون يوما مع الأطفال احتفالا بالهالوين حيث ارتدوا ملابس الأبطال الخارقين كالرجل العنكبوت.