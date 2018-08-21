باحث أميركي عن 'كوثر': إيران تنفق في ما لا تحتاج

عرضت إيران الثلاثاء طائرة مقاتلة جديدة ذات مقعدين تقول إنها محلية الصنع وتمتلك أنظمة إلكترونيات طيران متقدمة وأخرى لمكافحة الحرائق.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الطائرة التي تحمل اسم "كوثر" مزودة بـ"إلكترونيات طيران متطورة ورادار متعدد الاستخدامات" وإنها "محلية الصنع مئة في المئة".

وذكر التلفزيون الرسمي أن كوثر التي كشف عنها خلال معرض صناعة الدفاع الوطني في طهران، قادرة على التحليق على ارتفاع 45 ألف قدم وبسرعة 1.2 ماخ. وسرعة 1 ماخ مساوية لسرعة الصوت.

وبثت وسائل إعلام رسمية مختلفة مشاهد للطائرة وهي تقوم بطلعات تجريبية، لكن تم قطع مشاهد حية للطائرة وهي تستعد للإقلاع من مدرج خلال المعرض الدفاعي.

وذكر التلفزيون الرسمي أن إيران ستصنع نسخة من الطائرة المقاتلة بمقعد واحد.

وقال الباحث الأميركي في معهد هدسون مايكل بريجنت لقناة "الحرة" إن إعلان إيران عن طائرتها الجديدة مثال جديد على إنفاق حكومة طهران الأموال في ما لا تحتاج إليه بينما يطالب المواطنون بتحسين أوضاعهم المعيشية واهتمام السلطات بمشاكل البلاد الداخلية.

واعتبر أن إيران تحاول من خلال الكشف عن طائرتها أن تقول "لدينا القوة لمواجهة أميركا في الجو".

وتمتلك إيران طائرات "إف-4" و"إف-5" و"إف-14" الأميركية الصنع، بالإضافة لطائرات سوخوي الروسية، وفق وكالة أسوشييتد برس.