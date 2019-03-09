باربي تحتفل بعيد ميلادها الستين

تحتفل دمية الأزياء المشهورة عالميا باربي بعيد ميلادها الـ60 السبت بمجموعات جديدة تجسد نماذج حقيقية يحتذى بها ومهنا ما زالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد.

ويعد هذا جزءا من تطور باربي على مدى عقود منذ ظهورها لأول مرة في معرض الدمى بنيويورك في التاسع من آذار/مارس عام 1959.

واحتفالا بهذه المناسبة صنعت شركة ماتيل نسخا من باربي لـ20 امرأة تمثل إلهاما لأخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى عارضة الأزياء والناشطة البريطانية أدوا أبواه.

وطرحت الشركة أيضا ست دمى تمثل رائدة فضاء وقائدة طائرة ولاعبة قوى وصحافية وسياسية وإطفائية وكلها مجالات قالت شركة ماتيل إن النساء لم تمثل فيها بالقدر الكافي.‭‬‬

واحتفالا بعيد ميلاد باربي، أضاء مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك الجمعة باللون الوردي.

وفي شباط/فبراير 2019، طرحت الشركة دمى تمثل ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها دمية على كرسي متحرك وأخرى بساق اصطناعية.

وأطلقت الشركة في 2017 أول باربي محجبة ممثلة بلاعبة رياضة المبارزة بالسيف الأميركية ابتهاج محمد التي شاركت في أولمبياد ريو في 2016.

وفي 2016، طرحت ماتيل 33 دمية جديدة بأجساد ذات ثلاثة أحجام مختلفة بينها قصيرة وطويلة وممتلئة. وشملت جهود الشركة لتمثيل أكبر للتنوع سبعة تدرجات في ألوان البشرة و22 لونا للعيون و24 تسريحة شعر.

وتباع أكثر من 100 دمية باربي في كل دقيقة، فيما تبلغ مبيعاتها السنوية 58 مليون دمية، ​بحسب شبكة CNN.