بارزاني: يجب ألا ننسى كفاح الجيش الأميركي لحماية المنطقة

قال نيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفر الحماية على نحو تاريخي للمنطقة وهو دور يجب ألا يتأثر بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وأضاف "كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان... لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأميركي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب"، في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من شمالي سوريا.

وتابع قوله إن "إقليم كردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأميركي، ويقيم عاليا كفاحهم وتضحياتهم".

وبدأت القوات الأميركية انسحابا الأحد من أكبر قواعدها العسكرية في الشمال السوري، تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وفقا لمراسل فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.