باريس سان جيرمان يحسم مصير مدربه

أعلن نادي باريس سان جرمان السبت تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخل حتى عام 2021، على الرغم من فقدانه لقبين محليين وتقديمه أداء مخيبا في دوري أبطال أوروبا.

وأعرب النادي الفرنسي في بيان عن "سروره لإعلان تمديد عقد توخل الذي تعهد من جهته بالعمل على بلوغ "قمة طموحات" النادي.

وتولى توخل (45 عاما) تدريب الفريق في صيف 2018، وحقق معه نتائج متفاوتة هذا الموسم، شملت الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، لكن مع تكرار خيبة الخروج المبكر نسبيا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأتى إعلان سان جرمان تمديد عقد توخل غداة خوض الفريق مباراته في المرحلة الأخيرة من موسم 2018-2019 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي خسرها أمام مضيفه رينس 1-3.

وهذا الموسم، فقد سان جرمان لقبه في مسابقة كأس فرنسا بخسارته بركلات الترجيح أمام رين في المباراة النهائية، كما فقد لقبه في كأس الرابطة المحلية بسقوطه أمام غانغان 1-2 في الدور ربع النهائي.