باريس سان جرمان يواصل انتصاراته

حقق باريس سان جرمان فوزه الرابع عشر على التوالي على أرضية ميدانه منذ انطلاق الموسم بتغلبه السبت، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، على "نيم" بثلاثية نظيفة سجل منها كيليان مبابي هدفين، ليصبح أول لاعب يسجل 50 هدفا بعمر العشرين عاما.

وابتعد نادي العاصمة باريس بالتالي 17 نقطة عن منافسه المباشر نادي "ليل" الذي تعثر بالتعادل مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

وعلى ملعب "حديقة الأمراء"، بدا الفارق واضحا بين الفريقين لأن "سان جرمان" سيطر على مجريات اللعب تماما مع بداية المباراة وحتى نهايتها وكان بوسعه أن يسجل عددا أكبر من الأهداف.

وافتتح نكونكو التسجيل لجيرمان بعدما كسر مصيدة التسلل وسيطر على الكرة ببراعة وقبل أن تلامس الأرض أطلقها داخل الشباك (40).

وأضاف مبابي الهدف الثاني من مسافة قريبة إثر تمريرة من الظهير الأيسر الإسباني خوان برنات (69) رافعا رصيده إلى 50 هدفا بعمر العشرين عاما، قبل أن يضيف الثالث بعد انفراده بالحارس وتسديد الكرة من فوقه لحظة خروجه (89).

وبذلك يعزز مبابي صدارته لترتيب الهدافين برصيد 20 هدفا مقابل 17 لزميله كافاني.