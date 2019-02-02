السترات الصفراء تخرج مجددا في فرنسا

خرج السبت محتجو السترات الصفراء في باريس، ومختلف مدن فرنسا للاحتجاج "ضد عنف الشرطة".

وتحت شعار ""مسيرة الجرحى الكبرى"، تظاهر مئات الفرنسيين ضد استخدام الشرطة الكرات الوامضة "التي تسببت في إصابة عدد من المتظاهرين".

تظاهرات السترات الصفراء بدأت قبل نحو شهرين، عندما خرج الآلاف ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

وقبيل ظهر السبت تجمع بضع مئات من المحتجين في ساحة في الدائرة الثانية عشرة في باريس وراء لافتة كتب عليها "لا للقنابل اليدوية والكرات الوامضة" مع صور جرحى تورمت وجوههم.

وذكر صحافيون أن المتظاهرين كانوا يهتفون ويصفقون لأحد قادتهم جيروم رودريغ الذي أصيب بجروح خطيرة في العين بكرة وامضة الأسبوع الماضي.

وفي الحشد بدا بعض المتظاهرين وقد وضعوا ضمادات على عيونهم تضامنا مع المصابين بجروح خطيرة بسبب تلك الكرات غير المعدنية المصنوعة من المطاط.

وقال جيرالد عامل البناء في سان كانتان "تصدمني رؤية الأسلحة التي يستخدمونها".

وقالت مجموعة ناشطين تحمل اسم "لنجردهم من السلاح" إن عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا في هذا الشأن، يتعلق عشرة منها بجروح خطيرة، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.