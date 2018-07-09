باريس والرياض.. اتفاقية حول المعلومات السرية

وقعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال زيارة إلى جدة اتفاقية بشأن "حماية" المعلومات السرية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى منصب وزير الدفاع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن اللقاء بين بن سلمان وبارلي في جدة تطرق إلى "مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره".

ووقع الجانبان على الاتفاقية التي "تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية".

وتتعرض باريس لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية بيعها أسلحة للسعودية يشتبه في استخدامها في اليمن. وسلمت فرنسا معدات عسكرية للسعودية عام 2017 بأكثر من 1.38 مليار يورو.

وحسب التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017 والذي قدمته بارلي الأربعاء في البرلمان، فأن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60 في المئة من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 3.9 من أصل 6.9 مليارات يورو.