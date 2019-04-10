بار يعتقد أن وكالات أميركية تجسست على ترامب

أعرب وزير العدل الأميركي وليام بار عن اعتقاده بحدوث "تجسس" على حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية خلال السباق الرئاسي السابق.

وأشار الوزير خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأربعاء إلى أنه سيحقق في ما إذا كانت وكالات أميركية تجسست على ترامب بشكل غير شرعي، لكنه أكد أنه لا يمتلك دليلا على وقوع مخالفات من جانب هذه الوكالات.

وكان الرئيس قد شن هجوما على مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لأنه فتح تحقيقا حول حملة الرئيس في عام 2016 بشن شبهة وجود تواطؤ بينها وموسكو.

ويطلب الديمقراطيون في الكونغرس بالاطلاع على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول القضية المؤلف من 400 صفحة كاملا ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضدترامب.

وفي ملخص من أربع صفحات لتقرير مولر نشر في 24 آذار/مارس الماضي، لم يشر وزير العدل إلى أي أدلة تثبت حصول تنسيق بين فريق ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016.