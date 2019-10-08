صور.. باسم يوسف يمنح محمد صلاح جائزة "رجل العام"

نشر الكوميديان المصري باسم يوسف مجموعة من الصور عبر حسابه، والتي يظهر فيها برفقة النجم المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

وقد التقط يوسف صوره مع صلاح، خلال حضورهما حفل جوائز GQ Men Of The Year 2019 أو رجل العام من مجلة GQ، والتي حصل عليها صلاح.

وكان منظمو الحفل قد دعوا باسم يوسف لتقديم الجائزة، حيث قام يوسف بتقديم الجائزه لصلاح بطريقة كوميديو.

وقد حرص العديد من المشاهير على التقاط صور مع صلاح، وكان أبرزهم آسر ياسين، ويسرا، ومينا مسعود.

يذكر أن باسم يوسف قد قرر مغادرة مصر بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 100 مليون جنيه في عام 2014، وهو مبلغ كان يساوي 15 مليون دولار حينها.

أما صلاح، فلا زال في أزمة مع اتحاد كرة القدم المصري، تتعلق بالتصويت في منافسة أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

يذكر أن خلافات عدة اندلعت بين صلاح وبين الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة المصري خلال العامين الماضيين، بعد المشاركة في كأس العالم في روسيا في 2018، وكأس الأمم الأفريقية هذا العام، وذلك بسببب "التنظيم السيء".

