آلاف اللبنانيين في الشوارع.. وباسيل يحذر من "الطابور الخامس"

مع اتساع مظاهرات لبنان في يومها الثاني واحتشاد الآلاف في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، الجمعة، أطلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سلسلة من التحذيرات.

ودعا باسيل في كلمة متلفزة جميع المناصرين إلى "عدم الانجرار للفتنة"، وحذر من "طابور خامس" يحاول افتعال المشاكل والتخريب، حسب تعبيره.

وتابع وزير الخارجية اللبناني أن "ما يحصل حاليا في لبنان حاليا يمكن أن يكون إنقاذا للبلاد ويمكن أن يتحول إلى كارثة".

وأكد باسيل أن هناك عدة خيارات يمكن أن تؤدي إلى إصلاح الوضع، تتعلق بإقرار برنامج إصلاحي مع الموازنة.

وأضاف أن هناك عدة مقترحات قدمت للحكومة من أجل إصلاح الأوضاع تتعلق بتحسين مستوى الخدمات، واجراء إصلاحات اقتصادية ومالية، ووقف الهدر في المال العام، ومكافحة عمليات التهرب الضريبي.

ويواصل آلاف اللبنانيين في أنحاء البلاد منذ الخميس التظاهر ضد الحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أعوام.

واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد أن أعلنت الحكومة الخميس عن خطط لفرض رسوم جديدة قيمتها 20 سنتا يوميا على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت الذي تستخدمه تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك، لكنها عادت وألغت القرار بعد خروج الناس للشوارع.

ويعاني لبنان، الذي شهد حربا بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاما 37 بالمئة.

وتبين منذ أمد طويل أن نوع الخطوات المطلوبة لإصلاح المالية العامة عصية على التنفيذ. واستغل ساسة من مختلف الطوائف، معظمهم من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب الأهلية، موارد الدولة لمصالحهم السياسية الشخصية ويمانعون في التنازل عن مكتسباتهم.