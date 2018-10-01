لبنان ينفي وجود مخازن صواريخ قرب مطار بيروت

نفى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الاثنين اتهامات إسرائيل لحزب الله بتجهيز مواقع تخزين صواريخ دقيقة قرب مطار بيروت الدولي.

وقال باسيل في كلمة أمام عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب في وزارة الخارجية ببيروت إن ما ورد على لسان نتانياهو "ادعاءات ليست ثابتة".

وأضاف أن "لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أرضه وشعبه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد اتهم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بأنها "أمرت حزب الله ببناء مواقع سرية لتحويل الصواريخ غير المطورة إلى أخرى موجهة، يمكن أن تضرب العمق الإسرائيلي بدقة". وقال إن ثلاثة من هذه المواقع أقيمت قرب مطار بيروت الدولي.

اصطحب باسيل الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، وصحافيين في جولة إلى المواقع الثلاثة التي أشار إليها نتانياهو وأبرز صورا لها.

وشملت الجولة ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.