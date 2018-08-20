باسيل 'لا يرى' سببا لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو الاثنين إن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه.

وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أن "هناك مناطق في سورية تتمتع بالاستقرار والسلام".

من جانبه، قال لافروف إن روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال إن لبنان "يجب ألا يتحول إلى رهينة لأزمة اللاجئين السوريين"، وتابع أن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية.

من جانب آخر، دعا لافروف جماعات المعارضة في إدلب السورية لأن تنأى بنفسها عن جبهة النصرة.