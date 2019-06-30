باكستان.. أب يقتل ابنه المتحول جنسيا

اعتقلت الشرطة الباكستانية رجلا لقيامه بقتل نجله المتحول جنسيا في إقليم خيبر بختونخوا.

قال الضابط عصمت خان الأحد إن الأب، أورانغزيب أكبر، أعطى الشرطة تعهدا مكتوبا بأنه لن يؤذي ابنه، عند اعادته للمنزل.

قالت الشرطة إن المتحول جنسيا أفتاب أورانغزيب، البالغ من العمر 19 عاما والمعروف أيضا باسم مايا، كان يقيم مع أصدقائه في بيشاور، عاصمة الإقليم.

قال خان إن أصدقاء مايا كانوا قلقين من أن الأسرة ستلحق الضرر بالابن، لذا أشركوا الشرطة في الأمر عندما تمت إعادة مايا إلى المنزل، وطلبوا تعهدا مكتوبا.

تم العثور على جثة مايا التي اخترقها الرصاص مساء السبت على ضفة النهر في مسقط رأسه في ناوشيرا.

في المجتمع الباكستاني المحافظ، يمكن أن يتعرض الأشخاص المتحولون جنسيا إلى الإساءة وأحيانا إلى ما يطلق عليه "القتل بدافع الشرف" على أيدي عائلاتهم.