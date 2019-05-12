باكستان: إنجاز خط الأنابيب مع إيران مستحيل

أبلغت باكستان إيران بعدم قدرتها على الامتثال لاتفاق بناء خط أنابيب يهدف لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان والهند، بسبب العقوبات الأميركية، حسبما ذكرت تقارير صحفية باكستانية.

ونقلت التقارير عن المدير العام لشركة Inter State Gas الباكستانية، موبين سولات قوله إنه "من المستحيل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز IP (إيران-باكستان) بسبب العقوبات الأميركية على إيران، وقد نقلنا ذلك إلى (إيران) كتابيا مؤخرا".

ووفقا لصحيفة ديلي الباكتسانية المؤيدة للحكومة فقد بعث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد رسائل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبلغهم فيها أن "باكستان ملتزمة بتنفيذ المشروع، لكن فقط إذا رفعت العقوبات الدولية المفروضة على إيران".

وقد بدأت فكرة خط الأنابيب الإيراني الباكستاني في عام 1995 ووافقت الهند على الانضمام إلى المشروع في عام 1999.

المشروع الذي بدأ بين باكستان وإيران في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009، تم تجميده في عام 2013 بسبب فرض عقوبات دولية على إيران.

وتم إحياء المشروع مرة أخرى في عام 2017 بعد أن رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات المفروضة على إيران، بعد الاتفاق النووي لعام 2015.

وبناء على العقد المبدئي، كان يتعين على باكستان شراء 21.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا من إيران منذ عام 2015، لكن خط الأنابيب لم يوضع بعد على الجانب الباكستاني على الرغم من أن إيران قد أكملت جزءها.