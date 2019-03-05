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باكستان تحذر غواصة هندية

مقطع فيديو نشرته البحرية الباكستانية للغواصة الهندية

قالت القوات البحرية الباكستانية أنها رصدت وحذرت غواصة هندية اقتربت من مياهها الإقليمية في بحر العرب بعدم محاولة التوغل.

وأضافت في بيان الثلاثاء أنها لم تستهدف الغواصة "مراعاة لسياسة السلام الباكستانية"، والتي تريد إسلام أباد بموجبها تخفيف حدة التوتر مع نيودلهي.

وذكر مسؤول في القوات البحرية أن الغواصة ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرا الاثنين.

وتصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب غارة جوية هندية على منطقة باكستانية بكشمير قالت نيودلهي إنها كانت تأوي مسلحين نفذوا هجوم الـ14 من فبراير/ شباط الماضي والذي قتل فيه 40 جنديا هنديا.

وردت باكستان بإسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيار، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق.

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