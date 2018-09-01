باكستان تغلق مؤقتا قنصليتها في أفغانستان

أغلقت باكستان قنصليتها مؤقتا في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان بسبب "تدخل" حاكم الولاية وضعف الأمن، لكن مسؤولا أفغانيا قال السبت إن هناك ببساطة سوء فهم وسيتم حل المسألة.

وفي رسالة إلى وزارة الخارجية الأفغانية، اشتكت السفارة الباكستانية في كابول من تدخل حاكم ولاية نانغرهار وطلبت منه عدم التدخل في عمل القنصلية.

كما طلبت البعثة الباكستانية من السلطات الأفغانية استعادة الأمن حول مقر البعثة. وقالت إن القنصلية ستبقى مغلقة حتى يتم الانتهاء من الترتيبات الأمنية التي ترضي السفارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي إن هناك سوء فهم تسبب في قلق الموظفين في القنصلية الباكستانية في جلال أباد. بيد أنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف أحمدي: "لقد عقدنا بالفعل اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين من سفارتهم في كابول، وسرعان ما سيتم حل المشكلة".

ومثل إغلاق قنصلية جلال أباد انعكاسا للعلاقات المتوترة بين باكستان وأفغانستان. ويلقي كلا البلدين باللوم على الاخر في إيواء متشددين على طول الحدود التي يسهل اختراقها بينهما.