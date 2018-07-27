انتخابات باكستان.. خان يترقب النتيجة النهائية

من المتوقع أن تعلن مفوضية الانتخابات الباكستانية الجمعة النتائج الكاملة لانتخابات عامة مثيرة للجدل، مما يمهد الطريق لنجم الكريكيت السابق عمران خان لبدء البحث عن شركاء في تحالف.

وعرض خان في كلمة ألقاها الخميس التحقيق في مزاعم المعارضة بحدوث تلاعب في الانتخابات وتعهد بتحسين العلاقات مع الهند وأفغانستان المجاورتين بينما دعا إلى علاقات قائمة على "المنفعة المتبادلة" مع الولايات المتحدة.

تأتي مزاعم المعارضة بحدوث تلاعب في الانتخابات التي أجريت الأربعاء بعد حملة شرسة واجه فيها الجيش الباكستاني اتهامات بتوجيه السباق لصالح خان ومحاولة محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ انتهاء آخر نظام حكم عسكري في عام 2008.

وعلى الرغم من أن خان لن يكسب على الأرجح الأغلبية المطلوبة في البرلمان، وهي 137 مقعدا، فإن نتائجه الأفضل من المتوقع تعني أنه لن يجد صعوبة في تشكيل حكومة مع مجموعة شركاء أصغر في الائتلاف.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الباكستانية صباح الجمعة أن حركة الإنصاف التي يتزعمها خان حصلت على 110 مقاعد من 251 مقعدا انتهى فرز الأصوات الخاصة بها.