باكستان.. رفض الطعن في حكم تبرئة آسيا بيبي

رفضت محكمة باكستان العليا الثلاثاء الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بتبرئة المسيحية آسيا بيبي من تهم تجديف وجهت إليها، لترفع بذلك العقبة القضائية الأخيرة في هذه القضية المستمرة منذ سنوات طويلة.

وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا إنه "استنادا إلى موضوع الدعوى، فإن التماس الطعن هذا مرفوض".

وهذه الهيئة القضائية العليا هي التي أسقطت العام الماضي حكم الإعدام بحق بيبي بتهمة التجديف.

ويمهد هذا الحكم لمغادرة آسيا بيبي البلاد، وكانت بيبي قضت تسع سنوات خلف القضبان قبل إطلاق سراحها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأثار حكم البراءة الذي حصلت عليه بيبي وهي أم لخمسة أبناء، غضب حزب إسلامي متشدد هدد بشل مظاهر الحياة في جميع أنحاء البلاد عبر تنظيم احتجاجات في الشوارع إذا لم تعدل المحكمة عن قرار الإفراج عنها.