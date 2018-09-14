باكستان.. مقتل أفراد أمن في انفجار قنبلة

قتل ثلاثة أفراد أمن باكستانيون الجمعة إثر انفجار قنبلة على جانب طريق بالقرب من قافلة أمنية في جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت به السلطات المحلية.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية محمد أزمت إن الهجوم وقع قرب بلدة باشي على بعد نحو 50 كيلومترا شمال كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن ألقي باللوم سابقا على المسلحين الباكستانيين والجماعات القومية الصغيرة في مثل هذه الهجمات في بلوشستان.

وكثيرا ما تستهدف الجماعات الانفصالية قوات الأمن سعيا للحصول على حصة أكبر من موارد وثروات الأقاليم أو الاستقلال الذاتي التام عن إسلام آباد.

وتقول الحكومة الباكستانية أنها قمعت هذا التمرد لكن العنف مستمر.