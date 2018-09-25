بالأرقام.. أسعار آيفون إكس في أميركا والإمارات

بدأت شركة آبل الجمعة توفير أجهزة آيفون الجديدة والتي أتاحت الشراء المسبق لها من خلال متاجرها وموزعيها.

وأعلنت آبل أخيرا، عن ثلاثة طرازات جديدة من الأجهزة تحمل أسماء iPhone Xs وiPhone Xs Max وiPhone Xr.

وتتراوح أسعار الأجهزة الجديدة بين 749 دولارا و1499 دولارا في السوق الأميركية، فيما تتراوح الأسعار بين 865 دولارا و1554 دولارا في السوق الإماراتية التي توفر الأجهزة للسوق العربية.

وتتوزع متاجر آبل في 30 دولة حول العالم تغطي جميع المناطق.

وفي تفاصيل الأسعار نجد فروقات بين السوق الأميركية والسوق الإماراتية، ويتراوح سعر آيفون إكس آر بين 749 و899 دولارا في أميركا، فيما يتراوح سعره بين 865 و1036 دولارا في السوق الإماراتية.

أما آيفون إكس أس فيتراوح سعره بين 999 و1349 دولارا في الولايات المتحدة، فيما يتراوح سعره بين 1151 و1554 دولارا في السوق الإماراتية.

ويتراوح سعر آيفون إكس أس ماكس بين 1099 و1499 دولارا في السوق الأميركية.