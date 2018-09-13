النفط الخام.. أميركا أكبر منتج في العالم

لأول مرة منذ 45 عاما، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، متفوقة على السعودية وروسيا، بحسب تقديرات "أولية" لإدارة معلومات الطاقة (EIA) الأميركية.

المرة الأخيرة التي تصدرت فيها أميركا قائمة منتجي الخام في العالم كانت عام 1973.

وزارة الطاقة الأميركية أشارت في بيان إلى زيادة سريعة منذ عام 2011 في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، خاصة من درجات النفط الخام الخفيف.

ولهذا الأمر انعكسات أمنية على الولايات المتحدة لأنها أصبحت "أقل اعتمادا على النفط الأجنبي، بما في ذلك القادم من الشرق الأوسط المضطرب"، بحسب شبكة سي أن أن.

الإدارة الفيدرالية المسؤولة عن تجميع وتحليل بيانات الطاقة توقعت في أحدث تقاريرها الذي صدر الأربعاء أن يستمر هذا التفوق الأميركي بقية عام 2018 وعام 2019.

في شباط/فبراير الماضي، أشارت البيانات إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تجاوز مثيله في السعودية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عقدين، وفي حزيران/يونيو وآب/أغسطس الماضيين، تجاوز إنتاج روسيا للمرة الأولى منذ شباط/فبراير عام 1999.

الزيادة الأخيرة في إنتاج أميركا من النفط الخام تعزوها وزارة الطاقة إلى زيادة إنتاج منطقة حوض بيرميان الذي يقع في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، ومنطقة باكن في ولايتي نورث داكوتا ومونتانا، وخليج المكسيك.

متوسط إنتاج النفط الخام في أميركا بلغ، بحسب الأرقام، 10.9 مليون برميل يوميا في آب/أغسطس الماضي، بزيادة 120 ألف برميل يوميا عن حزيران/يونيو.

توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط الإنتاج 10.7 مليون برميل يوميا للعام الجاري، من 9.4 في عام 2017.

وتوقعت أيضا أن يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا في 2019، لكنها ستكون زيادة أقل بمقدار حوالي 200 ألف برميل، بسبب مشكلات فنية تعرضت لها منطقة بيرميان أدت إلى تأخر الإنتاج، وبسب إعادة تقييم منطقة خليج المكسيك.

إدارة معلومات الطاقة كانت قد أصدرت بداية العام الجاري تقريرا متفائلا، أشار إلى إمكانية أن يتخطى الإنتاج حاجز 11 مليون برميل يوميا العام المقبل.

أرقام تاريخية

بوب مالكنالي، رئيس شركة استشارات نفطية تحدث لشبكة سي أن ان، قائلا إن الأرقام الأخيرة المعلنة "تاريخية".

وتعزو الشبكة هذا الإنجاز إلى التأثير الكبير للتقدم التكنولوجي السريع في عمليات الحفر، وانخفاض تكاليفه،"وقد أصبح ممكنا الآن استخراج كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي كانت محاصرة تحت الأرض".

تقول الوزارة إن انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 دفع منتجي النفط الأميركيين إلى خفض النفقات، ومن ثم تقليص إنتاج الخام مؤقتا، لكن مع عودة الأسعار إلى الارتفاع في بداية عام 2016، زاد الاستثمار في القطاع والإنتاج في وقت لاحق من ذلك العام، وقد انخفضت التكاليف بسبب التقدم التكنولوجي.

وفي المقابل، حافظت روسيا والسعودية في السنوات الأخيرة على نمو مطرد في إنتاج الخام، ومع ذلك تفوقت الولايات المتحدة عليهما، بحسب الأرقام الأخيرة.

الولايات المتحدة أصبحت أيضا مصدرا للنفط الخام للعديد من دول العالم، بعد أن رفع الكونغرس في عام 2015 حظرا دام 40 عاما على تصديره.